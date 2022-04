BEBÊ NO COLO: Adolescente é espancada ao pedir para marido comprar o leite da filha

A violência doméstica contra uma adolescente de 17 anos aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29) em uma residência no bairro São Sebastião, região Norte de Porto Velho (RO).

Um jovem de 20 anos fugiu após espancar a esposa. A vítima disse que estava na igreja com a mãe e após chegar em casa teria cobrado o marido para ir comprar o leite da filha, que tem quatro meses.

O acusado não gostou da cobrança e o casal começou uma discussão intensa.

O marido logo partiu para a violência com socos mesmo a vítima estando com a bebê no colo.

A adolescente acionou a Polícia Militar e o agressor fugiu do local.