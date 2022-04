Bebê de um mês morre de Covid-19 no Hospital do Juruá

A semana começa sem o registro de novos casos da Covid-19 no Acre, é o que aponta o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) deste domingo (3). Sendo assim o estado acreano continua com 123.813 casos confirmados desde o início da pandemia. Porém, um novo óbito foi registrado e o número subiu de 1.993 para 1.994.

O óbito, de acordo com o boletim é de um bebê natural de Feijó, C.A.K., de 1 mês e 27 dias, que deu entrada no dia 28 de março, e faleceu no dia 2 de abril, no Hospital Regional do Juruá.

Há apenas 9 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).