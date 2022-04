BBB22: Volta de Arthur Aguiar quebra Natália no meio, sister desaba e imagem leva público ao delírio

Arthur Aguiar voltou à casa do BBB na tarde desta quinta-feira (7).

Na noite da última terça-feira (5), Arthur Aguiar se deu bem no BBB22 e venceu um Paredão Falso que disputava com Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo. Após passar 36h em um Quarto Secreto, o ator finalmente voltou para a casa mais vigiada do Brasil.

BBB22: De coelhinho, Arthur Aguiar faz volta triunfal e reação de PA é inusitada: “O pão saiu do forno”

Paulo André, melhor amigo do famoso, não conteve a emoção e gritou muito, pulou em cima de Arthur Aguiar e ficou muito feliz. “Caralho, que loucura!”, gritou o atleta olímpico, ao pegar o cantor no colo e cair no chão com ele. Douglas Silva, Pedro Scooby e Gustavo acompanharam o abraço e comemoraram junto.

Não se pode dizer o mesmo das Comadres. Linn da Quebrada disfarçou bem, mas Natália não conteve a expressão sem graça e lágrimas rolaram. Jessilane também parece não ter gostado muito do retorno do ator e Eliezer fez cara de espanto. “Tô passada”, exclamou Lina

A reação da web

Nas redes sociais, os internautas amaram o retorno de Arthur Aguiar, e foram à loucura com a expressão Natália.

“A atuação de milhões do Arthur Aguiar como coelho, FOI DEMAIS, ficou fofo. A cara das CUmadres Natália, Jessi e Lina foram impagáveis, chocolate nenhum no mundo paga isso (e olha que os ovos de páscoa estão caro) Obrigada Lacta, Obrigada BBB”, comentou um perfil do Twitter.

“O susto da Natália foi impagável!! Não sei se foi o de ver o Arthur ou ver um coelho perdendo a cabeça”, brincou outro usuário da rede social. “A cara da Natália foi a melhor kkk”, disse outro.



BBB22: Post no Twitter sobre a volta de Arthur Aguiar (Foto: Reprodução)



BBB22: Post no Twitter sobre a volta de Arthur Aguiar (Foto: Reprodução)

Fonte: Tv Foco