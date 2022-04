BBB22: Sem saber do paredão falso, Jessi cogita desistir caso Lina seja eliminada: “Não dou conta”

Jessi cogita desistir do BBB22.

Sem saber do paredão falso que será definido na noite desta terça-feira (05), Jessi cogita desistir do BBB22, caso sua aliada no jogo, Linn da Quebrada seja eliminada. A cantora disputa a preferência do público para o ‘quarto secreto’ com Arthur, Eliezer e Gustavo.

No fim da madrugada desta terça-feira (5), a professora de biologia abriu o coração para a fiel aliada Lina e chamou a atenção dos fãs. No quarto Grunge, elas conversaram sobre a possibilidade da cantora ser eliminada no paredão e Jessi não escondeu sua ‘dependência’ da amiga.

“Vai dar certo. Vamos confiar. Você tem que ficar, Lina. Se você não ficar, pelo amor de Deus… Como vai ser?”, comentou Jessi. “Vai ser como tiver que ser e você vai dar conta, tá?”, disse Lina.

“Não vou. Não vou dar conta, nada. Eu sei que entrei aqui sozinha, mas não estou mais sozinha”, desabafou a integrante do grupo Pipoca do BBB22.

A emparedada tentou animar a baiana e a motivou. “Mesmo que eu estiver lá fora, você não vai estar. O Brasil está com você”, garantiu Lina.

AS SISTERS ESPECULARAM OS PRÓXIMOS PAREDÕES

O bate papo não foi só de derrota. Visando uma estratégia otimista do jogo, as aliadas resolveram palpitar sobre o futuro do BBB22, caso a cantora permaneça na casa.

Após as discussões acaloradas no Jogo da Discórdia que aconteceu na madrugada desta terça-feira (05), Lina já percebeu que os meninos do quarto Grunge irão com tudo pra cima de Natália.

“Parece que semana que vem eles vão na Nat mesmo…”, disse a cantora. “Paredão que vem. Se eles forem Líder de novo… Um em mim e o voto da casa nela. Eles são maioria”, disparou Jessi.

“Ainda mais se eu sair amanhã. Ou eu ou o Eli. Sinto que essas coisas podem fragilizar a Nat, sim”, pontuou a integrante do Camarote do BBB22.

