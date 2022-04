BBB22: Natália não se aguenta, cai no choro e pede para deixar o reality antes do resultado do Paredão

Natália caiu no choro e manifestou desejo de deixar o confinamento global.

A participante do BBB22, Natália Deodato, após o Jogo da Discórdia realizado na noite de ontem (11), acabou não se aguentando e caiu no choro em desabafo a Jessi em relação aos seus sentimentos no jogo.

Ela não conteve as lágrimas e afirmou que não gostaria mais de continuar no programa, até mesmo cogitando a possibilidade de pedir para sair do reality, antes mesmo do resultado do Paredão, que será conhecido na noite de hoje (12), e conta com a sister na berlinda, juntamente com Paulo André e Gustavo.

O motivo para todo o fuzuê foi o fato de Eliezer não ter gostado nenhum pouco de ter sido indicado por ela para o Castigo do Monstro extra, mesmo ele sendo o líder da vez. “Amiga, eu não quero mais ficar aqui… Não quero mais”, confessou ela para Jessi. Sem entender muito, Jessi indagou: “Aqui aonde? Natália não fala isso!”.

“Não quero, estou falando sério. Amanhã no meu Raio-X eu vou pedir. Não aguento mais o meu psicológico. Mesmo que eu pense querendo fazer o bem, é sempre o ruim. Parece que eu não tenho nenhum acerto…”, disparou Natália.

“Eu não quero mais isso, não quero mais esse sentimento comigo. Eu só não aperto o botão porque já estou no Paredão e já sei que tem a possibilidade de sair, então já ‘rapo’ logo. Não tenho psicológico pra isso. A forma com que estou me sentindo não é uma forma boa. Eu não estou achando bom!”, continuou a Natália nos prantos.

JESSI CONSOLOU A AMIGA

Jessi então, continuou consolando a amiga e relembrou a sister que faltam apenas 14 dias para o fim do programa, porém, Natália voltou a bater na mesma tecla, dizendo que não aguenta ficar mais 14 dias no confinamento. “Mesmo assim, você acha que eu vou aguentar esses 14 dias? Eu não aguento, Jessi…”, contou a emparedada.

Logo depois, ela justificou o fato de ter colocado Eliezer no Castigo do Monstro Extra: “Eu te vi [Jessi] chorando o dia inteiro, como eu vou te dar o Monstro sendo que eu vi você sofrendo o dia todo?”.

Jessi então, pediu para Natália ser um pouco mais compreensiva e entender que o rapaz também tem os seus motivos para ficar chateado. Natália então, concluiu: “Mas eu entendo, só que ele não quis nem me ouvir!”.



Natália ficou abalada após Eliezer ficar chateado com ela (Foto: Reprodução)

Fonte: TV Foco