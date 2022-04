BBB22: Laís que se cuide! Anitta se empolga e quer ir para Quarto Secreto com Gustavo

Não foi a primeira vez que Anitta demonstrou interesse no ex-Casa de Vidro

O Paredão desta Semana no BBB22 é falso e disputam a preferência do público para ir ao Quarto Secreto e ter vários poderes no jogo Gustavo, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Eliezer. Sendo assim, boa parte dos telespectadores desejam que o advogado seja o escolhido para movimentar o jogo. Inclusive Anitta, que gravou um vídeo pedindo para as pessoas darem essa chance para o curitibano.

“Quem eu acho que tem que ir para esse quarto branco [secreto] é o Gustavo gente!”, publicou Anitta, que ainda afirmou que se Arthur Aguiar for o escolhido, a mentira ficaria muito óbvia. “Pelo amor de Deus né! O povo vai saber que é paredão falso na hora se o Arthur sair. Então eu queria que o Gustavo estivesse nesse quarto branco”, disse a famosa.

Como sabemos que Anitta não perde tempo, ela concluiu o vídeo revelando o desejo de ficar confinada com Gustavo no cômodo especial: “Comigo lá dentro de preferência, já esperando para ajudar ele a assistir o jogo de fora da casa”.



BBB22: Gustavo e Laís eram um casal no reality (Foto: Reprodução)

Laís X Anitta

Os fãs tanto de Gustavo, quanto de Anitta, se animaram com a mensagem que a funkeira enviou. “Meu casal cada vez mais próximo de acontecer, que sonho”, escreveu um.

Mas outros usuários das redes sociais destacaram que Gustavo já é comprometido com Laís. “Laís tem que ficar ligada que já, já perde o boy pra Anitta”, disse outro.

Não foi a primeira vez que Anitta demonstrou interesse em Gustavo. “E também acho tudo certo ele desenrolar esse Gustavo para mim quando sair, já que o PA agora é da minha miga Jade”, postou ela há cerca de um mês em suas redes sociais.

Anitta ainda frisou que não gosta de Laís, afirmando que estava “doida para ver ele jogando sem uma sombra do lado”, na ocasião do Paredão que eliminou a médica. A goiana reagiu à publicação da artista dizendo: “É, se você [Anitta] achava que eu era sombra, poxa, tudo bem, né?.

Fonte: Tv Foco