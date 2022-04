BBB22: Em votação acirrada, Scooby leva a pior e é eliminado com 55,95% dos votos

É que o surfista lamentou no inicio do BBB22, que seria o primeiro ano que não curtiria os desfiles das Escolas de Samba na Marquês de Sapucaí por causa do confinamento. Sem saber que o Carnaval foi adiado para Abril por causa da pandemia, Scooby poderá aproveitar a folia, visto que os Desfiles do Grupo Especial estão previstos para sexta-feira (22).

Pedro Scooby foi eliminado do BBB22 na noite desta quinta-feira (21), com 50,45% dos votos em uma votação acirrada contra Eliezer, que teve 42,23% dos votos e Douglas Silva, que figurou como “Figurante”, no paredão tendo apenas 1,82% da preferência do público para deixar o reality show global.

A eliminação do ex-marido de Luana Piovani surpreendeu os fãs do BBB22, onde apesar de um inicio morno, Scooby conseguiu conquistar o público do programa com o seu jeito ‘desligado’, e amigo. Porém, a lealdade foi colocada em risco, quando Arthur Aguiar saiu no paredão falso e acabou decepcionando o ator e os fãs do Pãozinho, que travaram uma verdadeira guerra nas redes sociais para eliminarem o brother e favorecerem Eliezer, o mais novo amigo do marido de Maíra Cardi.

Visto por muitos famosos e fãs do reality show global como um dos grandes favoritos ao prêmio milionário, por erros estratégicos na reta final do BBB22, o ex-namorado de Anitta acabou sendo eliminado. Scooby teve uma trajetória elogiada ao lado de Paulo André, mas caiu em ruína quando entrou em atrito com Arthur Aguiar, até então o favorito do programa apresentado por Tadeu Schmidt.

O atual marido de Cíntia Dicker irá participar do “Bate Papo com o Eliminado – BBB22”, com Rafa Kallimann e na manhã desta sexta-feira (22), conversará com Ana Maria Braga no “Mais Você”, participando do quadro “Café da Manhã com o Eliminado”.

DISCURSO DE TADEU SCHMIDT

No momento do discurso, Tadeu Schmidt foi direto ao ponto ao destacar as virtudes do surfista, relembrando toda a sua trajetória.

Fonte: Tv Foco