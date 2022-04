BBB22: Eli aparta briga entre Natália e Lina após formação do paredão e sister desabafa: “A gente não vai salvar você”

BBB22: Lina vê Eliezer apartar briga entre comadres, fica no limite e desabafa: “Vocês duas”; Veja mais

O clima entre Natália e Lina acabou pesando após a formação do paredão que rolou no BBB22 nessa última sexta-feira. As comadres acabaram iniciando uma discussão, quando Eliezer entrou no meio e fez um apelo as participantes.

Tudo começou quando Natália agradeceu por ser salva pelo grupo. Chateada, Lina disse que a atitude era óbvia e que a sister sempre reclamava que o grupo não iria salva-la quando precisasse.

“Por isso que eu fico chateada quando você fica falando sempre que a gente não vai salvar você quando precisar”, desabafou Lina no BBB22, enquanto Natália parecia acusar a colega de confinamento de puxar um assunto que não tinha haver com a situação. “Não tô falando disso, não”.

ELI APARTA BRIGA ENTRE NATÁLIA E LINA APÓS A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Ao ver que mais uma discussão ia rolar entre as comadres, Eliezer entrou na conversa e fez um apelo. “Não vamos entrar nessa, por favor, já está resolvido, sabe? Uma discussão entre a gente agora vai fragilizar a gente ainda mais lá pra fora“, disse o participante do BBB22.

Ao ouvir o emparedado, Lina e Jessi acalmaram os ânimos, e a participante do grupo camarote explicou suas preocupações com o jogo. “Mas enfim. Eu já entendi. Estou feliz que pelo menos vocês duas não estão no paredão. Era essa minha preocupação. Eu tô feliz que a gente não está as três. Imagina se estivessem as três no paredão?”, disse ela.

Fonte: Tv Foco