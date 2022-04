BBB22: Douglas Silva é o novo líder e semana terá dinâmica inédita na formação do paredão; entenda

Na noite desta quinta-feira (07), aconteceu mais uma Prova do Líder do BBB22.

Tadeu Schmidt explicou aos telespectadores do BBB22 sobre como será a dinâmica da semana no reality show global. Após o paredão falso que “eliminou” Arthur Aguiar, a disputa segue no “modo turbo”, e eliminará dois participantes por semana, entrando em sua reta final.

Porém, a votação da próxima sexta-feira (08) será diferente das convencionais, onde os participantes do BBB22 não irão votar como o habitual, para colocar alguém na berlinda.

Pelo contrário. Como explicado pelo apresentador do BBB22, os confinados irão ao confessionário para salvar algum brother ou sister. Ao fim, o menos votado para ser salvo irá para o paredão, mas terá o direito a um contragolpe. Além disso, a Prova do Anjo acontecerá apenas algumas horas antes da edição ao vivo, também na sexta-feira (08), aliviando assim os brothers que ficarem com o castigo do ‘monstro’.



Tadeu Schmidt explica a Prova do Líder do BBB22 (Foto: Reprodução / Globoplay)

RESULTADO DA PROVA DO LÍDER

Já a Prova do Líder do BBB22 foi patrocinada por uma grande marca de cosméticos e Tadeu Schmidt explicou como seria a dinâmica para os confinados.

“Pra começar, assim que eu autorizar, vocês vão pegar quatro cards com personalidades de Maxton nessas caixas com bolinhas que estão aí na frente de vocês. É com esses cards que vocês vão jogar. Vocês têm que encontrar nesse painel numerado na frente de vocês, as embalagens de Maxton iguais aos cards que vocês têm nas suas bancadas. Na sua vez, você canta o número que quer abrir, o Dummy abre o número e a gente confere se é alguma das suas personalidades Maxton”, explicou Tadeu Schmidt.

“Para conferir com calma, peço que vocês não mexam nos cards até eu falar se você acertou ou não. Se você acertar, pega o card e põe no placar. Quem encontrar suas quatro embalagens primeiro, vence a Prova do Líder. No painel, temos 36 personalidades diferentes de Maxton. Cada uma aparece duas vezes e, além delas, temos três trunfos. Quem achar o poder do hialurônico, elimina um participante da Prova do Líder”, finalizou o apresentador do BBB22.



Os participantes do BBB22 na Prova do Líder desta quinta-feira (07) (Foto: Reprodução / Globoplay)

Douglas Silva é o novo Líder do BBB22! Em um desafio que exigiu boa memória, mas também sorte, o ator se destacou entre os outros confinados, após oito rodadas de jogo, e levou a melhor na Prova do Líder da semana.

Fonte: TV Foco