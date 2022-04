BBB22: Brothers estranham postura de Tadeu Schmidt e especulam: “Aconteceu algo com alguém”; assista

Momento delicado para a família BBB22… Depois da notícia do acidente de Rodrigo Mussi, segundo eliminado da edição, Tadeu Schmidt teve que entrar ao vivo para falar com os brothers e dar andamento ao jogo. Ontem (31), foi dia de Prova do Líder, que coroou Gustavo.

O apresentador não pôde contar nada sobre a situação do ex-BBB para os confinados, mas seu semblante abatido e mais sério chamou atenção por lá. “Será que aconteceu alguma coisa, ninguém fez nada ontem não, né, gente?”, questionou Lina. “Será que é lá fora, gente? No mundo, aconteceu algo com alguém importante?“, analisou Eslovênia. Arthur Aguiar concordou com a possibilidade: “Aí ele não quis brincar tanto porque não está no clima. Ele nunca ficou tão sério assim“. “Nunca!”, pontuou a galera, observando como Schmidt não retribuiu algumas brincadeiras feitas pelos brothers.

Durante a madrugada desta sexta (1), o assunto continuou rendendo. Reunidos na cozinha, Eslô, Arthur, Eliezer e Pedro Scooby especularam sobre o que poderia ter motivado a mudança de comportamento do apresentador. Aguiar e Scooby chegaram a pensar sobre as chuvas que caíram no estado do Rio de Janeiro. “Deve ter muita gente desabrigada, morte. Deve ter dado uma m*rda aí“, disse o ator.

“Eu sonhei que eu tinha ganhado e saído [daqui], e as notícias não eram boas. Eu sonhei que ganhei só que não tinha sido bom“, contou o surfista. “Pela cara dele, alguma coisa deu ruim e não tem a ver com a gente“, analisou Eli. “Será que morreu alguém? Alguém importante? Na prova ele estava sério, não fez nenhuma brincadeira. Pode ser alguma coisa muito séria no país“, opinou a modelo.

Mais cedo, antes mesmo da aparição de Schmidt, Paulo André havia tido um “pressentimento” sobre as coisas aqui fora. “Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia [fora da casa]”, disse ele, minutos após a confirmação do envolvimento de Mussi no acidente. “Ah é, tomara mesmo… Nenhuma tragédia no mundo“, concordou Eli. “Realmente, ia ser bizarro“, soltou Eslô.

Ao final do programa de ontem, Tadeu falou a respeito do acidente diretamente aos telespectadores. “Bom, gente, agora à noite nós recebemos a informação que o nosso querido Rodrigo Mussi, participante do ‘BBB 22’, sofreu um acidente em São Paulo. Nós entramos em contato com a família do Rodrigo, que disse que o estado de saúde dele é delicado, mas estável. Nós estamos todos, claro, torcendo muito pela recuperação do Rodrigo“, declarou o jornalista.

Acidente

Nesta quinta-feira (31), o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro. A informação foi confirmada pelas redes sociais do influenciador, que está internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.“Oi, ninjas. Infelizmente, o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”, escreveu a equipe no Twitter.

Após a primeira mensagem, a assessoria de Rodrigo deu novas atualizações através de um comunicado, e confirmou que ele sofreu traumatismo craniano durante o acidente, além de fraturas pelo corpo. “O estado de saúde é considerado delicado, porém estável”, apontou. O caso aconteceu na Marginal Pinheiros, e foi noticiado pela TV Globo. Sem cinto de segurança, Rodrigo estava a bordo de um carro de aplicativo que bateu em um caminhão. Ele foi arremessado para a frente do veículo.

Segundo informações de Fefito, do UOL, na noite dessa quinta-feira (31), Mussi foi submetido a uma neurocirurgia para drenar uma hemorragia cerebral e teve um catéter colocado na cabeça. Durante todo o dia, médicos tentaram interromper o sangramento, causado pelo traumatismo craniano, sem sucesso. Por isso, decidiram levá-lo para a cirurgia. Um profissional ouvido pelo jornalista afirmou que “o trauma é muito grave“.

Ele também operou a perna devido a duas fraturas expostas. O ex-BBB sofreu outras fraturas menores, mas estas já foram tratadas pelos médicos. O Hospital das Clínicas agora aguarda autorização da família para emitir um boletim sobre o estado de saúde do rapaz. Viih Tube está no hospital e também deu mais atualizações sobre o caso. Desejamos muita força para Rodrigo.

