BBB22: Arthur se decepciona com aliados; “Ficaram felizes com eliminação”, e detona marasmo: “Voltou a ser colônia de férias”

Arthur Aguiar na madrugada desta quinta-feira (7); o ator está no quarto secreto do BBB22.

Arthur Aguiar não gostou nada, nada do que viu no ‘quarto secreto’ do BBB22.

Enquanto acompanhava a festa da semana do BBB22 pelo telão do ‘quarto secreto’.

o marido de Maíra Cardi observou Douglas Silva, Gustavo Marsengo, Paulo André e Pedro Scooby. “Ficaram tão felizes [com a minha eliminação]”, disparou o ator, sem mencionar nomes.

Arthur também reclamou da mudança de Douglas e Scooby após sua falsa eliminação do BBB22. Na madrugada desta quinta-feira (7), o famoso percebeu que seus aliados estão se afastando de questões envolvendo o jogo. “Voltou a ser colônia de férias”, disparou o marido de Maíra Cardi.

“Que loucura, hein? Será que eu vou voltar amanhã? Quero muito ver a reação deles. Pô, DG, meu irmão, tu me decepcionou, irmão. Nunca vi uma parada parecida”, lamentou Arthur.

Já ao ver o surfista conversando com Jessilane de forma animada, Arthur detonou. “O Pedro também me decepcionou, mas eu continuo grato por tudo que aprendi com ele, o que ele me ensinou. Vou levar muita coisa para minha vida”, disse o brother.

“Apesar de que, desde o momento em que eu saí, ele [Pedro] entendeu que a Lina era mais forte. Virada de chave. Não sei se só eu que percebi isso, mas para mim foi nítido. Voltou a ser colônia de férias”, completou o falso eliminado do BBB22.

RETORNO TRIUNFAL

Arthur retornará ao jogo do BBB22 nesta quinta-feira (7), às 13h, fantasiado de coelho para fazer uma ação de uma das patrocinadoras do programa em comemoração a Páscoa.

A revelação foi feita por Boninho, por um vídeo publicado em suas redes sociais. “Amanhã, ele vai entrar de coelhinho da Lacta”, revelou o chefão do BBB22.

Na noite anterior, assim que Arthur foi escolhido pelo público para o ‘quarto secreto’, Boninho fez uma publicação em seu Twitter para avisar sobre a permanência do confinado no local. “Arthur, aproveita essas 36 horas de Big Boss! Tem muito card para brincar!”, escreveu o Big Boss do BBB22.

