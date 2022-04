BBB22: Após surto, barraco e gritaria, Natália fala sobre deixar o reality: “sair daqui”

Natália tem vivido intensamente a experiência de estar no ‘BBB’, nos quase três meses de confinamento, a designer de unhas já arrumou várias confusões, gritou com alguns brothers e teve surtos após beber demais. Na última sexta-feira, 08 de Abril, a sister se mostrou tranquila com sua trajetória no jogo e revelou quais são seus planos após deixar o reality show.

Segundo Natália, seu desejo seria abrir uma escola para preparar pessoas para entrar no programa: “Já sei o que fazer quando sair daqui. Vou abrir uma escola de preparação pro BBB”, disse ela. Lina que estava na conversa, revelou que ela vai precisar preparar o psicológico dos possíveis candidatos, uma vez que a pressão do jogo é grande: “Vai ter psicólogo”, respondeu Nat.

MAÍRA CARDI FOI MAIS RÁPIDA

Embora não se conheçam pessoalmente, Maíra Cardi acabou ‘passando a perna’ em Natália, isso porque a esposa de Arthur Aguiar já abriu uma empresa para orientar pessoas interessadas em participar de reality shows. Ela inclusive, vai aproveitar a popularidade do marido assim que ele sair do programa para impulsionar ainda mais os seus negócios.

O curso da empresa de Maíra Cardi conta com várias matérias, entre elas: oratória, marketing e gestão de crise, algo que foi usado por Arthur Aguiar recentemente, uma vez que, ele entrou no ‘BBB’ cancelado após diversas traições, contudo, o colega de confinamento de Natália conseguiu dar a volta por cima e limpou a sua imagem arranhada, se tornando um dos queridinhos.

Do TVFOCO