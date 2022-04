BBB 22: Linn da Quebrada é eliminada do reality show

Linn da Quebrada sai do BBB 22 com 77,6% dos votos do público.

A atriz e cantora Linn da Quebrada foi a eliminada da semana no BBB 22, da Globo. Ela deixou a casa na noite deste domingo, 10/04, com 77,6% dos votos do público após enfrentar Eliezer e Gustavo no paredão da rodada.

Ela foi parar no paredão por causa da indicação do líder Douglas Silva na última sexta-feira, 08/04.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt não fez suspense sobre o eliminado e fez o discurso com foco na Lina.

“Se alguém ficou frustrado porque o paredão foi falso, aí está o repeteco. Vou logo lembrando, caso alguém não tenha percebido, de um jeito ou de outro, termina aqui a maldição do Lollipop, ou porque o Eli sai ou porque ele fica. De um jeito ou de outro, a maldição termina aqui. É sugestivo que neste momento esteja o Gustavo, o grande caçador de Lollipops escondidos, ele vai participar do fim da maldição.E para completar a Lina, que adora brincar com as palavras e a sonoridade. E o que brada a Lina, brada por respeito. Você sempre disse sobre a possibilidade do Brasil torcer por alguém como você. Eu acredito que as pessoas torceram por você ou contra você, pelo que você fez dentro da casa. Por sua causa, não tem mais desculpa por errar o pronome. Quem é capaz de medir o quanto os erros mexeram com as pessoas aqui fora? Não foi só o Junior que você matou, você matou um monte de preconceito. Você só aceitou se expor por inteiro, inteiramente. Não sei se vocês perceberam. Hoje não teve suspense, era dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina”, afirmou

Fonte: Mais Novela