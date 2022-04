‘BBB 22’: enquete atualizada mostra aumento de votos em Arthur Aguiar

O favoritismo de Arthur Aguiar no “BBB 22”,escolhido pelo público para fazer parte do “Quarto Secreto” parece estar caindo. Isso é o que apontam os números. O brother disputa o novo Paredão ao lado de Jessilane, Douglas Silva e Eliezer e, segundo as enquetes online, corre um sério risco de sair.

Segundo a atualização da enquete às 08h30, de 16 de abril, Arthur aparece com o maior número de votos, com 37,68%. Já Jessi surge logo em seguida, com 37,53%

Bem atrás e com menos riscos de sair está Douglas Silva, que aparece com 14,61% dos votos. Já Eliezer, que acreditou que seria eliminado no Paredão com Arthur Aguiar, é o que menos tem intenção de voto e está com 9,07%.

Jessi tem chamado atenção no programa após ficar sem suas amigas com as eliminações seguidas de Linn da Quebrada e Natália. Além disso, a professora de Biologia ainda teve que dormir do lado de fora da casa, devido a um castigo dado em um “Jogo da Discórdia”.

Como foi formado o Paredão deste semana

O Paredão da semana começou com Gustavo, o líder, indicando dois colegas de confinamento. Com isso, ele escolheu Jessilane e Eliezer.

Já a votação da casa se configurou da seguinte maneira: Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva votaram em Arthur Aguiar. Arthur, Eliezer e Jessilane votaram em Douglas Silva.

Com o empate, Gustavo precisou decidir quem iria ao Paredão. Com isso, o líder escolheu Arthur. No contragolpe, o ator puxou DG.

Fonte: Purepeople