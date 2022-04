BBB 22: Arthur Aguiar é o grande campeão com 68,96% dos votos

O ator e cantor Arthur Aguiar é o grande campeão do BBB 22, da Globo. Ele recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão na noite desta terça-feira, 26/04, após enfrentar Douglas Silva e Paulo André na grande final.

Na votação, o artista recebeu 68,96% dos votos do público, sendo que a votação ultrapassou os 2,5 milhões de votos por minuto durante a edição ao vivo. Inclusive, a votação ultrapassou o número de votos de uma final de todas as temporadas do Big Brother Brasil, com mais de 730 milhões de votos.

Ao receber a notícia de que venceu a edição, Arthur Aguiar gritou bastante, abraçou os amigos e comemorou a vitória.

O segundo lugar ficou com Paulo André, que recebeu 29,91% dos votos. E, em terceiro lugar, Douglas teve 1,13% dos votos.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt ficou emocionado e disse: ““Eu estou tão nervoso quanto vocês, talvez mais ainda, meu primeiro discurso da vitória, minha estreia. E eu só tenho a agradecer por ter estreado com pessoas tão maravilhosas como vocês. Eu amo vocês. Choramos como nunca. Vocês daí e eu daqui. Essa aventura é intensa demais, e longa. São 100 dias profundos, mas como diz a música, se precisasse, eu faria tudo de novo. Eu sei que vocês fariam também, eu tenho a certeza”.

No final, Tadeu disse: “Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você, esse jogo é como a vida, não tem ensaio. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar”.

Ao longo do BBB 22, Arthur Aguiar chamou a atenção por sua personalidade de jogador. Ele estava sempre organizando e planejando os votos da semana, mesmo que nem sempre o seu plano fosse executado pelos amigos. Ele se tornou o grande rival de Jade Picon, com quem teve vários momentos de discussão e ela sempre o colocava no paredão, até que foi eliminada ao enfrentá-lo na berlinda.

Arthur venceu prova de imunidade, prova do anjo e prova do líder. Ele ainda foi parar no Paredão Falso e foi o escolhido pelo público para ir para o quarto secreto e ficar ouvindo as conversas sem ser visto. O rapaz voltou para a casa vestido de coelho de páscoa e surpreendeu todo mundo. O artista ainda esteve presente no último paredão da temporada e acreditava que seria eliminado, mas quem saiu foi Eliezer e Arthur foi para a grande final.

Noite de festa no BBB 22

Depois de 100 dias de confinamento, o gramado do BBB 22 foi palco de uma noite de shows. O apresentador Tadeu Schmidt comandou a grande final de frente para os finalistas, que ficaram sentados em um sofá.

Além disso, os finalistas conferiram 8 apresentações musicais, sendo de: Naiara Azevedo, Paulo Ricardo, Maria, Xamã, Léo Santana, Jão, Linn da Quebrada e Matheus e Kauan.

Vale lembrar que o BBB 22 também terá um programa de reencontro. A Globo já anunciou que fará o Dia 101, no qual colocará os ex-participantes de volta na casa para que possam interagir por algumas horas e lavar a roupa suja.

