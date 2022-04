Bate-boca e confusão: Aline Mineiro e Raíssa Barbosa brigam em viagem

Uma viagem a Pernambuco para a realização de um trabalho esquentou o clima entre as influencers Aline Mineiro e Raíssa Barbosa. As duas, que já participaram do reality A Fazenda, na Record TV, acabaram discutindo feio.

Aline e Raíssa estavam na Mansão Rosa Selvagem, participando de uma série de eventos publicitários, e dividiam o mesmo quarto quando o bafafá começou. Em conversa com a coluna LeoDias, Aline abriu o jogo e contou o que rolou por lá.

“Estávamos dormindo no mesmo quarto, estamos fazendo um trabalho de uma marca na Mansão Rosa, de uma marca, e estávamos no mesmo quarto. Ai a Raissa foi usar o banheiro e eu pedi pra ela deixar um pouco a porta aberta porque eu precisava de luz para enxergar o quarto e tinha outra pessoa dormindo, não queria acender a luz. Ai ela já falou que não ia deixar porque precisava mijar e entrou com tudo no banheiro e bateu a porta”, conta Aline.

A influencer segue sua narrativa sobre o acontecido com a parceira de quarto. “Depois que ela bateu a porta, já começou a gritar. Aí deixei para lá, né? Fiquei na minha. Quando ela saiu, entrei no banheiro e fechei a porta. Foi então que ela gritou, disse que não era pra eu bater a porta e começou a jogar tudo que achou pela frente. Ela jogou um desodorante e o frasco quebrou. Depois tacou uma garrafa de água, que abriu e molhou o quarto todo, todas as coisas da minha mala. Foi tacando tudo que ela via pela frente”, detalhou Aline.

Segundo ela, nesse momento seu assessor entrou no local e interviu na briga, porque ela foi tacando as coisas e podia machucar. “Na hora ela perdeu totalmente a noção da situação. E eu então entrei no banheiro e fechei a porta de vez porque não queria entrar nessa briga. A partir do momento que a pessoa começa a tacar algo em mim, para me machucar, ela abre a possibilidade de eu também jogar as coisas nela. Preferi manter a minha classe, minha postura, e fui tomar banho”, contou a influencer.

Na sequência de toda a confusão, Aline pediu para o pessoal da organização do evento para mudar de quarto. “Peguei minha mala, todas as minhas coisas e me transferi para outro quarto. E, desde então, não estou falando com ela”, encerrou a moça.

