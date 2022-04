Banco de Leite Humano é inaugurado no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá

Após 8 anos de espera, a Maternidade de Cruzeiro do Sul conseguiu adquirir o seu próprio Banco de Leite Humano através de uma parceria com o gabinete da primeira-dama do estado do Acre, Ana Paula Cameli, e o Rotary Clube.

Esse programa se trata de uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo que unem pessoas e ações. Nas suas comunidades, e no mundo todo, são mais de 220 países presentes. O casal Rotariano Isaías e Elaine Ruiz destacaram a importância da contribuição:

“Conseguimos o valor e os parceiros, sendo que antes tínhamos avaliado a necessidade de se ter um banco de leite na cidade”.

“Precisamos tocar o coração das pessoas pra trabalhar nas ênfases em prol das comunidades”, reforçou o casal.

Cerca de 30 mil reais foram repassados pela entidade à Maternidade local para a compra dos insumos e material necessário para o funcionamento do banco de leite, como destaca Marcia Soares de Paula, fonaudióloga responsável pelo Banco de Leite de Cruzeiro do Sul:

“Já são 8 anos de espera e hoje estamos inaugurando para podermos processar o leite materno”, comemora.

Ernilda Amorim é mãe da pequena Isabela. Ela diz que se emociona ao saber que, com a sua doação de leite, estará ajudando a nutrir diversas crianças que estão necessitando do alimento. “Estou feliz, pois antes meu leite acabava estragando e hoje posso ajudar muitas crianças”, destacou.

As doações podem ser feitas na maternidade ou o um profissional pode ir até a residência da mãe que queira doar.