Balaço: Homem é alvejado a tiros no ramal da Castanheira em Rio Branco

Um homem, identificado como Igor Pereira da Silva, 23 anos, foi atingido com, pelo menos, dois disparos de arma de fogo, no início da noite desta sexta-feira, 8, no Ramal Castanheira, região do Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

Segundo apurado, a vítima estaria em casa quando foi surpreendido, possivelmente por dois homens, que invadiram sua residência e atiraram várias vezes contra ele, acertando seu braço e abdômen. Após sofrer a tentativa de homicídio, Igor correu para a rua e buscou refúgio em uma igreja. O acusado se evadiu do local e a motivação seria a possível guerra entre as facções rivais.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro da capital.

Ainda segundo os socorristas do SAMU o estado de Igor é estável e ele teve lesão de bexiga, intestino e irá passar por cirurgia.

