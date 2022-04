Aviões da Gol e da Azul colidem em pátio do aeroporto de Campinas

O aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi palco de um incidente na noite desta sexta-feira (29).

O Boeing 737-800, de registro PR-GUQ, fabricado há 9 anos, teve o winglet da asa esquerda danificado após uma colisão no pátio do terminal com o Embraer E195 da Azul Linhas Aéreas, de registro PR-AYN, fabricado há 12 anos.

O avião da Gol – que cumpriu o voo G32026 – tinha procedência do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e pousou em Campinas às 21h20 desta sexta-feira.

Já a aeronave da Azul, pousou às 20h30, procedente de Brasília, após ter cumprido o voo AD4397.

Um vídeo ao qual o Blog teve acesso mostra o Boeing da Gol taxiando já com a asa danificada, enquanto o avião da Azul aparece parado. Não há confirmação sobre qual aeronave tenha sido responsável pelo incidente, que é considerado grave.

Não há informações sobre eventuais feridos durante o choque.

Por R7