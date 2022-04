“Avatar” será remasterizado e relançado nos cinemas

Já se passaram quase 13 anos desde que “Avatar” chegou aos cinemas, em dezembro de 2009. Para relembrar a história antes do lançamento de “Avatar 2”, o primeiro filme será relançado nos cinemas, pelo menos dos Estados Unidos.

Os planos foram revelados durante a convenção gigante da indústria cinematográfica, a CinemaCon. Imagens do segundo filme foram, inclusive, exibidas durante a convenção, e poderão ser assistidas durante os trailers de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, e apenas uma semana após o lançamento do filme, em 6 de maio, o vídeo será disponibilizado na Internet.

Esta não será a primeira vez que “Avatar” será relançado, afinal o filme voltou aos cinemas chineses em 2021. O relançamento fez o filme ultrapassar “Vingadores: Ultimato” para retomar o posto de maior bilheteria da história do cinema mundial. Atualmente, “Avatar” tem arrecadação total de US$ 2,798,579,794.

Ainda não há informação de que “Avatar” voltará aos cinemas apenas nos Estados Unidos ou se isso se estende para outros mercados, como o brasileiro.

“Avatar 2”, que recebeu durante a CinemaCon o título de “Avatar: The Way of Water” (O Caminho da Água, em tradução livre) retomará a franquia que fez grande sucesso no fim dos anos 2000. O filme será dirigido por James Cameron e produzido por Cameron e Jon Landau.

O elenco terá o retorno de Zoe Saldana e Sam Worthington nos papéis de Neytiri e Jake Sully, além de Sigourney Weaver, Stephen Lang. O elenco ainda conta com Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet.

“Avatar 2” chega aos cinemas no dia 16 de dezembro de 2022, com sequências programadas para dezembro de 2024, 2026 e 2028.

Por Olhar Digital