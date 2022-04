Auxílio Brasil, Caixa Tem e mais! Confira os destaques da semana

Diante das inúmeras informações que são lançadas todos os dias a respeito do Auxílio Brasil e outros benefícios, pode ser difícil acompanhar e ficar por dentro de todos os acontecimentos. Sendo assim, este artigo traz um resumo das principais notícias da semana para que você fique atualizado.

Crédito Caixa Tem não é liberado para quem tem dívida acima de R$ 3.000

O SIM Digital – Crédito Caixa Tem foi anunciado como nova forma de apoiar os empreendedores brasileiros, inclusive os negativados.

A modalidade de empréstimo faz parte do Programa SIM Digital – Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, anunciado pelo governo federal.

Sendo assim, você que é um empreendedor pessoa física, poderá solicitar o empréstimo por meio do seu CPF, através do aplicativo Caixa Tem.

Já se você é microempreendedor individual (MEI), desde que possua 12 meses de atividade, poderá solicitar o empréstimo, mas neste caso, é preciso se dirigir à uma agência da Caixa Econômica Federal.

É importante saber que o crédito é sujeito à análise para aprovação, inclusive para os negativados.

Além disso, de acordo com a Portaria MTP nº 660, de 28 de março de 2022, pessoas físicas ou MEI’s que possuem operações de crédito em bancos com valor somado total maior que R$3.000 não são elegíveis para a contratação do crédito.

Prazo de entrega do imposto de renda 2022 é prorrogado

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União da terça-feira (5), a Instrução Normativa nº 2.077, que prorroga o prazo para declarar imposto de renda.

Assim, a data limite para o IRPF 2022 que inicialmente era até 29 de abril foi alterada.

Agora, o dia 31 de maio de 2022 é o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, da Declaração Final de Espólio e Declaração de Saída Definitiva do País.

Quem não recebeu o Abono Salarial ano-base 2020 pode contestar

As Superintendências Regionais do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) começaram a receber, a partir desta semana, os pedidos de recursos administrativos referentes ao Abono Salarial de ano-base 2020.

Com isso, os trabalhadores que não foram habilitados, mas entendem que têm direito a receber o Abono, podem entrar com recurso de forma digital.

A saber, o procedimento deve ser realizado através do envio de mensagem eletrônica (e-mail) para o endereço [email protected]

Mas atenção! Você deve substituir a sigla UF pela sigla do seu estado de domicílio. Por exemplo, se você reside em São Paulo, deve enviar a sua solicitação de recurso para o endereço eletrônico [email protected]

Nova rodada do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal inicia na próxima semana os pagamentos da sexta parcela do Auxílio Brasil. Vale destacar que o calendário de abril compreende o período dos dias 14 a 29, e os primeiros a receber o recurso serão os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

Para quem não está familiarizado, os pagamentos seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, nos 10 últimos dias úteis e escalonados pelo número final do NIS.

Por fim, cabe mencionar que a parcela de abril do Auxílio Brasil segue com o valor mínimo de R$ 400 garantido e o dinheiro poderá ser sacado em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa.

Por Brasil 123