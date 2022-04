Autores de ameaças de morte contra Cássio são identificados

Cássio recebeu uma mensagem onde aparecem um revólver e balas em cima de uma camisa do Timão.

A Polícia Civil de São Paulo identificou nesta sexta-feira (8) cinco pessoas que são suspeitas de ser os autores das ameaças de morte contra o goleiro Cássio, do Corinthians. O jogador recebeu mensagens de áudio e texto na quinta-feira (7) que pediam sua saída do clube paulista após os maus resultados na reta final do Paulistão 2022 e na estreia da Libertadores.

Cássio procurou a polícia assim que recebeu as ameaças. Segundo Cesar Saad, delegado da Polícia Civil, o goleiro chegou visivelmente abalado à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. “Ele chegou aqui na base chorando, muito nervoso porque a mulher ligou para ele e falou que queria ir embora do Brasil”, disse Saad.

Os apontados como responsáveis pelas ameaças devem ser ouvidos ainda hoje pelos policiais. A investigação deve ouvir também outras pessoas ligadas ao goleiro, às torcidas organizadas e ao Corinthians.

Na manhã desta quinta-feira (7), 14 torcedores organizados foram até o CT Joaquim Grava e tiveram autorização para conversar com alguns jogadores sobre os maus resultados. Eles também fizeram cobranças ao técnico Vítor Pereira, ao presidente Duilio Monteiro Alves e aos dirigentes responsáveis pelo futebol Roberto de Andrade e Alessandro.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, a torcida organizada do Timão negou ter participação nas ameaças. “Eles procuraram tanto o Corinthians como a delegacia para dizer que não têm participação nisso”, afirmou.

Áudios e fotos com ameaças foram enviados ao jogador por meio do personal trainer de sua esposa. As mensagens foram feitas pelo Instagram e partiram de um perfil identificado como “$heik Caçador”.

Em uma das imagens, aparecem um revólver e balas em cima de uma camisa do Timão. “Você avisa para ela que nós vamos encontrar ela. Aqui não tem fã de Cássio não, tá, irmão? E é o seguinte, quando nós encontrarmos, nós vamos esculachar, você entendeu? O recado está dado. Ou pede para sair ou está ligado. Agora o chicote vai estralar, entendeu? Ou a coisa vai ficar mais embaixo. É questão de tempo. Eu não sei o que nós vamos fazer, matar eu não sei, entendeu? Mas a gente vai achar e esculachar, entendeu?” (sic), diz um dos áudios enviados.

Após o ocorrido, o Corinthians publicou uma nota de repúdio sobre as ameaças, em que afirmou ter acionado a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva.

“O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente quaisquer manifestações criminosas de ameaça à integridade física de atletas – e seus familiares – da nossa centenária instituição.

A cobrança pacífica à equipe por resultados faz parte da cultura do futebol, porém, quando a vida de qualquer um é colocada em risco, o protesto se torna crime e não pode passar impune.

O Clube já acionou a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) e outros departamentos para tomar todas as medidas cabíveis e assim garantir a segurança de todos os atletas. É lamentável esse tipo de atitude. Isso é crime e deve ter punição.”

