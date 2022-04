Aumenta o número de pessoas em fila no Penúltimo dia de mutirão de emissão de RG

Desde o último dia (04/04) a OCA (Organização Central de Atendimento) realiza o mutirão de emissão de registro de identificação.

A notícia despertou o interesse de milhares de Rio-branquenses, haja vista que em meio a vários entraves, o preço da segunda via teve um aumento de R$ 96,10, mesmo assim muitas pessoas não possui o principal documento no Estado.

Segundo apurado pela reportagem Ecos da notícia, nesta quinta, 07, o atendimento começou ás 10 horas da manhã, quando antes o atendimento estava sendo iniciado ás 13h00min.

No penúltimo dia de mutirão, a OCA disponibilizará 200 fichas para a emissão do RG (Registro Geral). Até sexta ,08, a direção divulgou que o atendimento se estenderá até as 17h30.

O aposentado Maurício Fernandes, que mora no Bujari chegou ás 04 da madrugada e na fila já tinha 07 pessoas, para ele é constrangedor ter que sair de um município e ter que esperar horas para ser atendido. São riscos que podem ocorrer principalmente como assaltos e outros crimes.