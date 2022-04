Aulas de Teatro e Dança para crianças e adolescentes

A Cia. Garatuja tem tradição em oficinas de Iniciação ao teatro desde 1996 no Cine Teatro Recreio e em 2004 no Teatro Hélio Melo e Arena do SESC, são 26 anos de pratica em Laboratório e oficinas de Arte Cênica.

Hoje estamos reiniciando mais um projeto ampliando para a Dança, em suma teremos: iniciação ao teatro e dança em estilo livre

Na dança: danças tradicionais da cultura popular, dramaturgia do corpo, o sentido da dança e o movimento e educação somática e Klauss Vianna para crianças.

No teatro teremos: Jogos dramáticos, condicionamento físico, improvisação, trabalhos com bonecos e manipulação, máscaras expressivas, leitura, os objetos cênicos e o corpo em cena.

Plano de aula detalhado e incluso, além do termo de compromisso!

Serão 6 meses de trabalhos com resultados concretos, ou seja, teremos um espetáculo encenado pelas crianças e adolescentes ao final com temporada na Casa de Cultura e também em algum teatro da cidade. Veja o portifólio.

• Inicio: dia 16/04/22

• Horário: 9h até as 11h 30minutos

• Onde: Casa de Cultura da Gameleira “Antiga Casa da leitura”

• Mensalidade: R$ 150,00 reais

• Faixa Etária: entre 6 à 14 anos

Venha nos fazer uma visita, é todos os sábados.

Saiba:

:http://ciagaratujadeartescenicas.blogspot.com/2022/04/aulas-de-teatro-e-danca-para-criancas-e.html

Facebook.com/ciagaratujadeartescenicas

WhatsApp: 68 99605-6290 “Regina Maciel”

Instrutores e Monitores:

• Regina Maciel: Atriz, dançarina, dramaturgita, historiadora, diretora e pesquisadora de teatro e dança, graduanda em Licenciatura em Dança pela Uniasselvi. DRT 899/19.

• Nubia Alves: Atriz, dançarina, diretora cênica, graduanda em Licenciatura em Dança pela Uniasselvi, DRT 900/19.

• Marina Luckner: Atriz, dançarina, 8 anos na Cia. Garatuja e também integrante do Centro de Dança Fênix de Dança de Salão, DRT 901/19.

• Dino Camilo “Lambada”: Ator, dançarino e artesão há 18 anos, faz parte da Cia. Garatuja e Lambada e Cia.

• Edicley Araújo: Ator, fotografo, cinegrafista com 20 anos na Cia. Garatuja.

• Cintia Lazuli: estudante do Curso de Artes Cênicas Ufac.

#ArteCênica #CiaGaratuja #Teatro #Dança