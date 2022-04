Atriz Jéssica Ellen vence estreia da Dança dos Famosos com música do compositor amazonense Luciano Kikão

No último domingo (3), estreou a versão 2022 na emissora Globo do quadro Dança dos Famosos e a que já abriu com destaque a nova temporada foi a atriz Jéssica Ellen, 29, teve a melhor performance ao dançar o forró gostoso do compositor amazonense Luciano Kikão, através da música “Vai Coleguinha“, das Coleguinhas Simone e Simaria ft Forró do Muido.

Abriram os trabalhos apenas o time feminino. No próximo Domingo será somente o time masculino.

Todas dançaram frente ao júri artístico, formado pela apresentadora Fátima Bernardes, 59, Renato Góes, 35, e ao júri técnico, composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.

A seleção feminina é composta pela jornalista Ana Furtado, a influenciadora digital Gkay, a atriz Jéssica Ellen, a cantora Jojo Todynho, e as atrizes atriz Vitória Strada e Zezé Polessa.

Se apresentaram hoje na seguinte ordem:

Gessica Kayane e Rodrigo Thomaz, dançando “Camarote”, de Wesley Safadão.

Zezé Polessa e Hugo Frade, ao som da música “Fiquei Sabendo”, do grupo Aviões do Forró.

Jéssica Ellen e Marcus Lobo, dançando “Vai Coleguinha”, do Forró do Miúdo.

Ana Furtado e Leandro Azevedo, com a música “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, do Mastruz com Leite

Jojo Todynho e Rolon Ho, ao som de “Você Não Vale Nada”, do grupo Calcinha Preta.

Vitória Strada e Wagner Santos, com a música “Cachaça, Mulher e Gaia”, do grupo Cavaleiros do Forró.

A pontuação das duplas foi a seguinte: 56,2 para Jéssica Ellen e Marcus Lobo; 55,9 para Vitória Strada e Wagner Santos; 55,5 para Jojo Todynho e Rolon Ho; 55,2 para Ana Furtado e Leandro Azevedo; 54,2 para Zezé Polessa e Hugo Frade; e 53,9 para Gessica Kayane e Rodrigo Thomaz

No próximo domingo se apresentam os homens, com Douglas Souza, Gil do Vigor, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares.

Nas redes sociais o compositor compartilhou orgulhosamente ao ver sua obra parar na Globo durante o programa apresentado pela primeira vez por Luciano Huck.

“Música na Globo, a nível nacional, no domingo não é todo dia “, comemorou Luciano Kikão.

Por No Amazonas é Assim