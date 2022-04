Atendimento preferencial para pessoas com fibromialgia vira lei em Cruzeiro do Sul

A lei também estabelece o atendimento preferencial e prioritário em todos os estabelecimentos comerciais, bancários e seus correspondentes, casas lotéricas, estabelecimentos de serviços e seus similares, serviços de saúde não emergenciais no município.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), sancionou nesta quarta-feira (6), uma lei que estabelece o Dia Municipal da Fibromialgia a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de maio e garante atendimento preferencial nos estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e empresas privadas no município.

Na data, o poder municipal se compromete a realização de palestras, debates, aulas e seminários de discussão na comemoração que contribuam para a conscientização e divulgação de informações acerca da doença.

Além disso, a lei também estabelece o atendimento preferencial e prioritário em todos os estabelecimentos comerciais, bancários e seus correspondentes, casas lotéricas, estabelecimentos de serviços e seus similares, serviços de saúde não emergenciais no município, garantindo que não se sujeitem as filas comuns, devendo ser atendidos nas filas de atendimento preferencial, incluindo- se para os serviços bancários mesmo que não sejam clientes da agência bancária.

Para receber o atendimento preferencial, será necessário comprovar o diagnóstico da doença através de documento comprobatório emitido obrigatoriamente e exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul , juntamente com a cédula de identidade ou qualquer outro documento de identificação com foto.

Já há uma lei estadual em vigor, de autoria do deputado Roberto Duarte (Republicanos), sancionada em julho do ano passado. Rio Branco também tem uma lei desde 2019.

Sobre a doença

A fibromialgia é uma doença que não tem cura e que causa dores intensas pelo corpo. Segundo estudos, a doença é conhecida como uma síndrome dolorosa crônica, sem uma causa definida e costuma ser acompanhada por fadiga e alterações no sono, na memória e no humor. Dor muscular generalizada e sensibilidade são os sintomas mais comuns.

Fonte: Jurua online