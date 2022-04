ATENÇÃO: Rio Acre volta a subir na medição das últimas horas

Devido a onda de frio com chuvas que chegou em Rio Branco e região, na tarde da de ontem (31/03), o nível do Rio Acre voltou a subir na capital acreana nesse 01 de Abril.

Segundo as informações da Defesa Civil, foram 22,6mm de chuvas nas últimas 24 horas fazendo com que o nível voltasse a ultrapassar a cota de transbordamento que é de 13m50cm.

O frio e chuvas devem permanecer no Acre pelo menos até este domingo de acordo com informações do meteorologista Davi Friale. A massa de ar do pólo sul predomina a maior parte do País marcando assim a chegada do outono mudando completamente o clima principalmente na região Norte do Brasil.

A qualquer momento mais informações sobre a cheia em nossa região.