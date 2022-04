ATENÇÃO: Rio Acre volta a cota de transbordamento em Rio Branco

A chuva intensa que caiu nas últimas 24 horas, em Rio Branco e região, fez com que o nível do Rio Acre voltasse a transbordar na capital do Estado. A última medição, às 9h, deste sábado, 4, marcou 14m com 35mm de chuvas. São 13 bairros atingidos pela enchente deste ano.

A defesa Defesa Civil está com uma equipe de plantão trabalhando, desde às 3h da madrugada, ajudando as vítimas afetadas pela enchente.

Já são mais de 10 mil pessoas atingidas, em Rio Branco. Segundo o coronel Cláudio Falcão, nos últimos dias, a Defesa Civil já removeu 25 famílias sendo 91 pessoas em abrigos públicos da prefeitura e Estado.

O chefe da Defesa Civil informou ao Ecos da Notícia que as águas devem baixar nos próximos dias, mesmo assim as pessoas devem ficar atentas aos perigos como afogamentos e curtos circuitos que podem ser ocasionados. A empresa responsável pela manutenção de energia em Rio Branco está a postos com equipes de plantão para socorro as vítimas.

Imagem: Assessoria Defesa Civil