ASSISTA VÍDEO: “Rei da Fuga” desafia a Polícia Militar, rala a cara no asfalto e acaba preso após perseguição

Na noite de ontem, uma guarnição da Polícia Militar que fazia patrulhamento pelo bairro Cidade Verde, em Vilhena, quando viu um motociclista fazendo um retorno rápido na contramão e resolveu abordá-lo.

O condutor, no entanto, ao ver a aproximação da viatura com sirene e giroflex ligados, deu início a uma alucinada fuga. Em alta velocidade, o rapaz atravessou canteiros e fez manobras arriscadas, colocando a própria vida e as de outras pessoas em risco.

Numa avenida movimentada, o acusado atravessou canteiros e quase atingiu outros veículos, por pouco não sofrendo uma queda. Percebendo que não teria como escapar da perseguição, ele desceu da moto e tentou fugir a pé.

Após cair no asfalto, o que provocou escoriações em seu rosto, o rapaz foi algemado e dominado. Os militares descobriram que a moto usada pelo jovem estava com a cor adulterada (era originalmente amarela, mas estava pintado de vermelho) e ele não possuía CNH. Ele acabou preso e o veículo recolhido ao pátio da Ciretran.

CLIQUE ABAIXO e assista o vídeo no qual um garoto chama o motociclista de “Jão, o Rei da Fuga”.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação