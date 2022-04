Arthur Aguiar tem grave doença confirmada no BBB22 e diagnóstico cruel é escancarado: “Pode matar”

Não é novidade para ninguém que Arthur Aguiar é um dos favoritos para vencer o BBB22. Mas, o comportamento do ator no confinamento vem chamando atenção dos telespectadores. Acontece que o queridinho de Sonia Abrão tem dormido bastante nos últimos dias.

Um exemplo claro dessa situação aconteceu na madrugada deste sábado, 23 de abril. Enquanto Paulo André, Douglas Silva e Eliezer assistiam ao desfile de Carnaval do Rio de Janeiro, Arthur Aguiar dormia no quarto grunge. Diante disso, a esposa do famoso decidiu se pronunciar.

Maíra Cardi resolveu comentar o que pode estar acontecendo com o marido. Segundo a coach, o ator estava cansado em função da Prova de Resistência. “Ele estrava extremamente exausto. Passou dois dias sem fazer xixi, sem tomar água”, começou a famosa, que seguiu o vídeo.

Dois dias em uma prova de resistência na qual a cabeça dele estava explodindo e o corpo pedindo para descansar”, iniciou. Além disso, ela ainda disse que Arthur Aguiar havia pedido para ser avisado no momento do desfile de Natália Deodato pela Beija-Flor. Ela expôs o vídeo para comprovar.

Além disso, Maíra Cardi explicou que o marido vem passando por uma depressão: “Por isso ele dorme tanto, por isso ele come tantas coisas que não come no dia a dia, por isso está tão triste e abalado. Ele já vem de uma depressão mal curada, que não é de hoje, e obviamente lá dentro só agravou”.

“Como a depressão é uma doença que mata, e é uma das coisas que mais colocou o Arthur em risco… Um mês antes de ele entrar na casa, por um quadro infinitamente mais simples, ele falou para mim e pra equipe dele, que ele pensou em tirar a vida dele e que só não fez isso por conta da filha”, disse Maíra Cardi.

ATOR TEVE GRAVE DOENÇA CONFIRMADA PELA ESPOSA

“O que eu mais queria dizer com esses Stories é que depressão é uma doença séria. Depressão é uma doença que mata. Não é de hoje que ele vem com esse quadro, mas sim, piorou muito lá dentro por conta de N coisas, privação de sono, pressão psicológica”, disparou influenciadora digital no Instagram.

“Uma pessoa que já foi abandonada, rejeitada, que tem qualquer lastro de abandono, principalmente pelos pais, fica com uma ferida profunda, não resolvida. E obviamente ele teve que encontrar esses monstros lá dentro”, disse ela. Vale lembrar que Arthur Aguiar deixou claro que sempre gostou de dormir.

Por TVFOCO