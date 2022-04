Arthur Aguiar reencontra a filha, Sophia, após o BBB22. Veja o momento!

Uma das pessoas que mais sofreu durante o BBB 22 foi com certeza Sophia, filha de Arthur Aguiar, que ficou 3 meses sofrendo de saudades do pai.

Mas depois que o ator se consagrou o campeão da temporada, levando 1,5 milhão de reais, o reencontro finalmente aconteceu da forma mais especial possível: com uma surpresa no Domingão!

Maíra Cardi postou alguns Stories no Instagram mostrando pai e filha reunidos: “Arthur recebeu uma grande surpresa no palco do Domingão! O que você achou dela, amor?”, disse a coach.

O Arthur e a Sophia juntinhossss. Parece que esse encontro aconteceu no Domingão com Huck, vamos ficar ligadinhos na Globo domingo para assistir esse encontro! 🥹🤍 🎥| caldi via Instagram Stories#TeamAguiar #TeamArthur pic.twitter.com/rr8tgYfuO5 — QG Arthur Aguiar. ✨🍞 (@qgaguiarthur) April 28, 2022

“Achei a coisa mais linda, ela mudou muito! Na hora que ele falou, deu um nó em minha garganta. Meu olho encheu de lágrima. Quando olhei para ela, só pensei: ‘Cadê a minha filha de três meses atrás?”, respondeu Arthur.

“Passa muito rápido, ela mudou muito, o cabelo está maior. Estou muito feliz e sem saber como agradecer tudo isso que está acontecendo em minha vida”.