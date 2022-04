Arrecadação do ICMS no Acre caiu 28,4% em fevereiro, aponta boletim da Confaz

O estado arrecadou R$ 107.348.930 com o ICMS em fevereiro deste ano. O valor representa uma redução de 28,4% se comparado com o mês de janeiro, quando foram arrecadados mais de R$ R$ 149,9 milhões.

Na comparação com fevereiro do ano passado, a redução na arrecadação do ICMS foi de 18,64%. Em 2021, o estado arrecadou mais de R$ 131,9 milhões em fevereiro.

Conforme o boletim, o Acre apresentou uma arrecadação de impostos e taxas de R$ 281,3 milhões nos dois primeiros meses de 2022. O valor é 5,5% menor que o do mesmo período de 2021, quando foram arrecadados R$ 297,6 milhões.

Segundo análise do Observatório do Fórum de Inovação e Desenvolvimento do Acre, a queda nos dois primeiros meses de 2022 foi motivada pela redução da arrecadação do ICMS.