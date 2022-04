Após tapa em celular de torcedor, Cristiano Ronaldo pede desculpas

Horas depois de ter dado um tapa no celular de um torcedor enquanto saia de campo em direção aos vestiários, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para pedir desculpas e convidar o torcedor para assistir uma partida.

“Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos lidando agora. No entanto, nós sempre temos que ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo para todos jovens que amam este lindo jogo. Eu gostaria de pedir desculpas pelo meu rompante e, se possível, eu gostaria de convidar o torcedor a assistir um jogo em Old Trafford como sinal de fairplay e espírito esportivo”, escreveu Ronaldo.

O Manchester United perdeu para o Everton e Ronaldo teve uma atuação bastante apagada, tendo que ser substituído após um corte em sua perna.

*Com informações do Metrópoles