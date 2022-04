Após se esconder, Alexandre Pires assume com quem é casado e diz ao público tudo: “Experiência única”

Alexandre Pires é um dos grandes nomes do pagode nacional. Com uma carreira que começou no Só Pra Contrariar e depois alcançou a glória em fase solo, ele se configura como um dos principais nomes que temos.

Além de uma carreira invejável, Alexandre Pires também construiu uma linda família. Geralmente discreto quando o assunto é mostrar a vida íntima, ele é casado com Sara Campos desde 2008. Além disso, ele é pai de 4. Em uma aparição no Domingão, ele comentou sobre a vantagem de acompanhar o crescimento dos filhos na pandemia.

Estou vivendo uma experiência única ao lado dos meus familiares. É um momento difícil, mas, por outro lado, a pandemia me deu esse presente de acompanhar o crescimento dos meus filhos, estar mais próximo daquilo que é a primeira igreja que a gente procura nos momentos de dificuldade que é a nossa família”, comentou ele.

Na ocasião, ele destacou que aquele momento foi importante para todos. “Estou vivendo uma experiência única ao lado dos meus familiares. É um momento difícil, mas, por outro lado, a pandemia me deu esse presente de acompanhar o crescimento dos meus filhos, estar mais próximo daquilo que é a primeira igreja que a gente procura nos momentos de dificuldade que é a nossa família”, disse Alexandre Pires.

SURGIU COM A ESPOSA

Ele ainda fez questão de postar uma declaração para Sara Campos nas redes sociais. “Obrigado por tudo, tudo e tudo mesmo. Escolhi essa foto pois ela tem um recado de Jesus. Ele me disse que estamos no caminho. Na imagem, o Arthur crescia em seu ventre. E essa mocinha ao seu lado, sua irmã que eu amo muito vai se casar amanhã”, comentou Alexandre Pires. Os fãs, claro, fizeram questão de exaltar o casal com mensagens.

Por TVFOCO