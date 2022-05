Após sair de casa e confirmar crise no casamento, Ivete Sangalo expõe o pior e assusta público

A pandemia fez com que os casais testassem os limites de seus relacionamentos. Um desses afetados foram Ivete Sangalo e Daniel Cady. A dupla que é amada por milhares de fãs, sofreram com o isolamento social.

O clima pesou tanto que Ivete Sangalo até chegou a sair de casa por uns dias. Segundo Leo Dias, na ocasião, a cantora foi ficar com a irmã. Mas, a breve separação logo foi resolvida e Veveta retornou ao aconchego do seu lar, na companhia do seu marido.

Além disso, foi em uma entrevista à Pedro Bial, que ela deu mais detalhes do casamento e confidenciou que a crise foi pesada em casa. “O couro comeu, o cacete desceu, mas em benefício da sobrevivência daquela experiência. Nós passamos por isso”, disse Ivete na ocasião.

Aliás, em um bate-papo com Thaís Fersoza, Ivete Sangalo esclareceu o motivo de ter tantas tretas com o maridão dentro de casa. Assim como muitos outros casais, o isolamento forçado pela pandemia foi o grande culpado.

Nunca passei um mês inteiro dentro de casa. Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos. Não falo em relação a filho, porque você sabe que sou uma mãe presente. Mas tem essa questão com Daniel, de convívio com ele. A gente tem aprendido muito um sobre o outro. Às vezes, o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos um do outro”, disse Ivete Sangalo.

DANIEL CADY REFORÇOU QUE CASAMENTO ESTÁ BEM

O marido da cantora de axé precisou vir a público esclarecer os recentes burburinhos sobre seu relacionamento com Ivete. Muito se falava sobre uma possível crise e até separação do casal, que está junto a mais de 10 anos. “Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento.”, contou ele em seu instagram, negando os boatos.

