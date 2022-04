Após revelar namoro, Fernanda Souza solta o verbo e conta mais sobre projetos para este ano: “O ano sabático acabou”

Depois de anunciar em suas redes sociais o seu relacionamento com Eduarda Porto, Fernanda Souza se prepara para o seu retorno para as telinhas. Em entrevista para a Coluna Léo Dias, ela revelou que o seu ano sabático já se encerrou.

Fernanda Souza vai apresentar um reality show na Netflix. Este irá ao ar ainda neste ano. “O ano sabático acabou ano passado quando filmei o reality show que apresento na Netflix, que estreia esse ano ainda. Desde então, também tenho trabalhado muito em um outro projeto que lanço em julho”, contou.

Fernanda vai apresentar o “Iron Chef: Brasil“. O programa será um reality show gastronômico. Ele já foi todo filmado em São Paulo, durante o ano passado. No entanto, ainda não tem data de estreia da Netflix. A competição é entre chefes de cozinha, que recebem o desafio de um convidado especial para trabalhar com um ingrediente surpresa. Os participantes titulares precisam cozinhar melhor do que os novatos que entram a cada episódio.

AIII MEU DEUS!!! A FERNANDA SOUZA SE ASSUMIU!!!!! QUE A M O R!! pic.twitter.com/GJPbqGX0ye — #BBB22 Preta (@pretademaiss) April 23, 2022

Além do reality show, Fernanda também vai participar de um documentário “O Caminho da Cura“, produzido por ela e dirigida por sua amiga Ludmila Dayer. O filme é sobre autoconhecimento, coisa que ela vem estudando. “Desde abril de 2019, tenho me dedicado à leitura e a assistir palestras para a busca pelo meu autoconhecimento. Percebi o quanto as obras têm contribuído para minha evolução”, contou, em 2020.

