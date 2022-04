Após quase cinco meses afastado por complicações de bariátrica, deputado do AC volta à Aleac: ‘Milagre’

Depois de ficar quase cinco meses afastado devido a complicações após uma cirurgia bariátrica, o deputado estadual Wendy Lima (PSL), de 39 anos, voltou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na sessa dessa quarta-feira (13), em Rio Branco.

Ainda em recuperação, ele conversou com o g1, contou como foram os dias de luta pela vida e, bem humorado, disse que está 90% recuperado e pronto para voltar aos trabalhos legislativos.

O deputado ficou internado desde o dia 20 de novembro do ano passado, quando passou por uma bariátrica em Rio Branco e sofreu complicações. Ele foi transferido para São Paulo em dezembro, onde ficou mais de 70 dias em um hospital particular.

Após a alta hospitalar, no dia 31 de janeiro, ele ficou alguns dias em um apartamento na capital paulista. E, por conta de uma ferida nas costas devido aos muitos dias de internação, foi para Goiânia continuar o tratamento. Somente no último dia 6 de abril foi que ele voltou para casa, em Rio Branco.

Durante todo esse tempo, Lima disse que sua mulher não saiu do seu lado e que sentiu todas as boas energias e orações dos amigos e familiares. Agora com sentimento de alívio, ele lembra que foi no hospital que viu a filha, que chegou aos 8 meses e lá completou 1 ano, engatinhar e dar os primeiros passos.

Quando perguntado se sentiu medo, o deputado nem pensou muito e respondeu que teve “pânico”.

“Eu não sabia que estava lá em São Paulo, só fui saber depois de quase três dias, que foi quando acordei. Foram dias bem difíceis, minha esposa foi Deus na terra, ficou comigo do início ao fim. Agradeço pelas muitas orações de todos, ninguém explica Deus. Medicamentos não existiram na minha vida, existiram orações. Foi um milagre. Eu morri duas vezes, uma parei seis minutos, os médicos falaram para meu pai que tinham me perdido e a outra faz foram mais dois minutos”, disse.

O parlamentar contou que ainda não pode andar muito e nem fazer grandes esforços, mas que vai iniciar a fisioterapia para continuar com a recuperação. Ele disse que antes da bariátrica estava pesando 146 quilos e nesta quinta-feira (14) está com 90 quilos.

Apesar do susto, Lima afirmou que não se arrepende do procedimento e agradeceu a equipe médica que fez o procedimento cirúrgico e que esteve com ele ao longo do tratamento.

“Já tinha buscado outros métodos para emagrecer e, na minha família tem casos de problema de fígado, meu pai perdeu o fígado há cinco anos, é transplantado. Eu não tinha problemas de pressão ou diabetes, mas fiz por uma questão de prevenção mesmo dessas doenças.”

Batalha após cirurgia

Após a cirurgia bariátrica, o parlamentar sofreu um tromboembolismo pulmonar. O procedimento foi feito em um hospital particular da capital acreana, Rio Branco.

No dia 24 de novembro do ano passado ele foi transferido para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), onde passou por uma segunda cirurgia para conter uma hemorragia. Já no dia 26 de novembro passou por uma nova transferência, dessa vez para o Hospital Santa Juliana, também na capital acreana.

O quadro dele se agravou por causa de uma infecção no pulmão. No Hospital Santa Juliana, Lima passou por uma nova cirurgia para controle da infecção pulmonar. No dia 9 de dezembro, o parlamentar foi transferido do Acre para um hospital particular de São Paulo (SP).

Ele foi extubado no dia 16 de janeiro e passou por uma tomografia, onde foram localizados duas fístulas que foram responsáveis pelas infecções na barriga e drenado.

No dia em que teve alta do hospital de São Paulo, a família divulgou um vídeo mostrando o deputado chegando ao apartamento e sendo recebido pela filha.

