Após longa negociação, Flamengo chega a um acerto com Athletico e contrata goleiro Santos

Atleta de 32 anos assinará contrato válido por quatro temporadas nesta sexta-feira e será inscrito na primeira fase da Libertadores; vontade do paraibano foi crucial para o acerto.

Primeiro pedido de Paulo Sousa e protagonista da negociação mais longa da janela rubro-negra pré-Libertadores, o goleiro Santos é reforço do Flamengo. O acordo foi selado na em reunião realizada na manhã desta sexta-feira.

A vontade de Santos, de 32 anos, foi fundamental para a conclusão da transferência. O Athletico aguarda os papéis, mas o acerto foi definido após nova rodada de conversas. O paraibano de Campina Grande viaja ainda nesta sexta para o Rio e assinará contrato válido por quatro temporadas.

Na noite de quinta-feira, as diretorias rubro-negras costuravam os últimos detalhes. Ainda nesta semana, o Flamengo voltou a acenar com 2,5 milhões de euros, o Athletico não aceitou inicialmente, mas um valor bem próximo de 3 milhões de euros foi suficiente para o ok.

Santos só não saiu pela multa rescisória estipulada pelo Athletico em 3,5 milhões de euros pelo grande esforço que fez. Desde os primeiros contatos do Flamengo sempre deixou claro o desejo de defender o clube carioca.

Com o acerto nesta sexta, o Flamengo tem tempo hábil para inscrevê-lo na primeira fase da Copa Libertadores da América. O prazo se encerra às 18h de Brasília.



Santos Athletico — Foto: Fabio Wosniak/Athletico

Santos fez sua carreira profissional toda no Athletico-PR. Lá, conquistou Copa do Brasil, duas Copas Sul-Americanas e dois estaduais. Com a camisa do Furacão chegou à seleção brasileira principal e conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de 2020, no Japão.

Fonte: gê futebol