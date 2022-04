Após limpeza, famílias atingidas pela cheia em Rio Branco devem começar a voltar para casa nesta quinta (7)

“Estou animada para voltar para casa porque na casa da gente tem conforto, a gente fica mais a vontade, tem mais privacidade. Estou aqui há mais de uma semana. Cheguei a ir lá [na casa] arrumar algumas coisas, ver se estava tudo bem”, acrescentou.

O servidor público Francisco Calixto da Conceição Santos está acostumado com a subida das águas do Rio Acre no início do ano. Morando às margens do manancial há mais de 30 anos, Santos passou a usar uma saída improvisada no quintal do vizinho para sair de casa e conseguir ir trabalhar quando o rio transbordou no mês de março.