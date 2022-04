Após fim com Thiaguinho e expor que sempre foi enganada, Fernanda Souza revela: “Saudade”

Fernanda Souza não esconde de ninguém que é uma pessoa muito discreta e quase nunca publica algo nas redes sociais.

Além disso, grande parte das suas postagens estão ligadas ao trabalho como influenciadora ou como apresentadora, nunca é algo sobre sua vida pessoal.

Como por exemplo, no último sábado (09), que a apresentadora Fernanda Souza compartilhou uma foto em um evento da plataforma na Netflix.

“Pausa num projeto, que estou completamente dedicada, estudando e trabalhando para dedeu nos últimos 4 meses, para correr para a Netflix e ter reunião sobre Iron Chef Brasil!”, começou ela na legenda da foto.

A nova ruiva do pedaço ainda revelou que estava com saudades do tempo em que ficou parada.

“E agora volta para o outro projeto que lança semana que vem!! Saudade do ano sabático! Mentira! Tô não! Boraaa [risadas].”, escreveu ela.

Vale ressaltar que seu ano sabático foi logo após sua separação com o cantor Thiaguinho. Para quem não se lembra, os dois foram casados de 2015 até 2019.

FERNANDA SOUZA DESCOBRE QUE FOI ENGANADA

Mas, de vez em quando abre uma exceção e fala sobre sua vida pessoal, como recentemente, quando Fernanda Souza notou que a hora de seu nascimento presente no documento, não concorda com a hora que pensava ter nascido. Sendo assim, ela revelou que foi enganada a vida toda.

“Ta que eu nasci 10h56, mas eu estou há anos dizendo que eu nasci 10h36, será qie está tudo errado? O que muda? Ascendente? Lua? Por causa desses 20 minutos. Todos os meus mapas eu passo 10h36 e alguém escreveu nesse negócio do meu pé 10h56. Eu espero que essa pessoa tenha errado, disse ela nos stories de seu Instagram.

Por TVFOCO