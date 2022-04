Após endurecer regras contra fake news, YouTube exclui vídeo de Bolsonaro

O YouTube removeu na última quarta-feira (13) um vídeo do canal do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que ele levanta a possibilidade de fraude nas eleições de 2018 sem apresentar provas.

É a primeira vez que isso acontece no canal dele desde que a empresa proibiu fake news sobre a última disputa presidencial.

Em março, o YouTube anunciou que derrubaria vídeos com informações falsas relacionadas às eleições de 2018, incluindo alegações de fraude e erros que possam ter alterado o resultado da votação.

Postado no dia 12 de agosto de 2021, o vídeo traz uma entrevista de Bolsonaro concedida no mesmo dia a uma rádio. Ao acessar o link, a plataforma indica que o material foi deletado “por violar as diretrizes da comunidade”.

A gravação continua no ar na página do presidente no Facebook.