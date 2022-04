Após dois anos de pandemia, o 8° Arrocha Malucos Por Quadrilha é realizado em Rio Branco

A Quadrilha Junina Malucos na Roça realizará, nos dias 29, 30 de abril e 1° de maio, o 8°Arrocha Malucos Por Quadrilha, que terá início a partir das 18h, na Praça da Juventude, bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

Na ocasião, haverá concurso de quadrilhas juninas, competição individual nas categorias de casal de noivos, casal caipira, casal mirim, rainha LGBTQIA+ e rainha caipira. Uma novidade que a produção trará nesta edição é a categoria estudantil, onde será premiado o melhor casal mirim e juvenil.

Quem for prestigiar poderá encontrar comidas típicas, brincadeiras, pescaria, pula-pula, apresentação de grupos artísticos e banda de forró pé de serra. Além, claro, de um ambiente seguro para toda comunidade.

Segundo coordenador geral da junina e produtor do evento, Danilo dos Santos Guimarães, há uma expectativa muito grande, pois o Arrocha já se consolidou no meio junino e na comunidade, que está ansiosa pelo retorno dos festejos de São João.

“Nós estamos nos preparando para fazer a maior edição já realizada até hoje, estamos colocando um estrutura bem maior que em anos anteriores, por conta da procura e anseio que as pessoas têm de sair de casa e voltar aos festejos juninos. Nossa comunidade dos bairros adjacentes perguntam pelo nosso arraial. Acredito que vamos bater o recorde de todos os anos”, diz Danilo.

São apoiadores da cultura e patrocinadores do evento: Fricarnes, Digital cred, Refrigerante QUINARI, Acrepan pães finos, Asdac (Associação de Dança do Acre), Casa das oportunidades. Realização Quadrilha Junina Malucos na Roça, Liga de Quadrilhas Juninas do Acre, Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour.