Após associação com o tráfico, Belo e Gracyanne são expostos em escândalo e Justiça tenta encontrar casal

Belo e Gracyanne Barbosa, juntos há mais de 10 anos, são um dos casais mais midiáticos do mundo dos famosos e que por uma série de motivos viram assunto na boca do povo. Desta vez, o nome dos pombinhos foi envolvido em um escândalo judicial por conta de uma dívida.

Acontece que a Justiça de São Paulo está a procura dos dois para citá-los em uma ação referente a uma dívida de R$ 3 mil com o hospital São Camilo Ipiranga, localizado em São Paulo. Vale destacar que a busca pelo casal já ocorre há um ano e cinco meses.

De acordo com a administração do hospital, em dezembro de 2018 o cantor fechou um contrato de prestação de serviços para intervenções e hospitalização da esposa. Vale destacar que o primeiro pedido de carta de citação da Justiça foi enviado em setembro de 2020, porém, sem nenhum êxito.

Além dessa, outras cartas foram enviadas, mas todas elas sem nenhum resultado. Por conta disso, os dois não estão expostos no processo. A equipe do casal destaca que a dívida foi paga em juízo e documentos de depósito foram mandados ao TJ, entretanto, não foram encontradas informações a respeito do caso.

Assim sendo, recentemente o hospital encaminhou uma carta precatória expedida, comprovando a distribuição em dez dias. Dessa forma, a Justiça aguarda o retorno da documentação para dar continuidade no caso.

ASSOCIAÇÃO COM O TRÁFICO

Em 2002, Belo foi acusado de envolvimento com traficantes do Rio. Após ficar foragido, ele se apresentou à Justiça e teve a prisão preventiva decretada.

