Após ameaças de invasão Juiz autoriza a transferência de presos do PCC para outro pavilhão

Cartas interceptadas por policiais penais no interior do maior complexo penitenciário do estado revelam um plano de presos integrantes do Bonde dos 13 de invadir o pavilhão H, onde estão detentos do PCC.

Durante inspeção na unidade o promotor da Vara de Execuções Penais, Tales Tranin, foi informado do plano criminoso. A partir daí o representante do MP fez um requerimento em caráter de urgência e encaminhou ao Juiz da Vara de Execuções Penais Hurgo Torquato.

Com base nas informações, o magistrado autorizou a transferência dos quase 200 presos do PCC que estavam no “Chapão” para o pavilhão “Q”. Na mesma decisão o magistrado estabeleceu prazo de 72 horas para o Instituto de Administração Penitenciário fazer a transferência. “O pavilhão ‘Q’ era utilizado para triagem de presos, por conta da pandemia, com a redução dos casos, não justifica mais essa medida”, disse o promotor.

Fonte: Acrenews