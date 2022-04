Após adiamento no TCU, ministro diz que privatização da Eletrobras sairá até julho

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que prevê reprogramar a oferta de capitalização da Eletrobras após o adiamento do julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU) para julho. A afirmação foi feita durante entrevista virtual em visita à Índia.

Segundo Bento Albuquerque, houve um avanço do processo, mesmo após o TCU adiar a decisão final em 20 dias. “ “Foi um avanço no sentido de que o relator apresentou o voto dele, houve a oportunidade de o voto ser discutido entre todos os ministros”.

O cronograma para a oferta da Eletrobras foi frustrado após o pedido de vista do ministro Vital do Rêgo na sessão plenária do TCU na quarta-feira (20). A conclusão da oferta de ações acontecerá até 13 de maio.

Fonte: Correio Braziliense