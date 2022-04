Apontado como liderança de organização criminosa é transferido de São Paulo para o Acre

Do centro de detenção provisória de Lavínia, em São Paulo, Marcos da Cunha Lindoso foi encaminhado para o presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro Alves, no Acre. A transferência atende um pedido feito pelo advogado Romano Gouveia. “A lei determina que o detento cumpra penal perto da família”, disse o criminalista.

Apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa, Marcos Lindoso estava na prisão paulista há mais de três anos. Em dezembro de 2018, Dragão, como é conhecido, foi preso durante uma operação da Polícia Civil em uma casa de luxo localizada na Zona Sul da Capital Paulista.

Na ação, os policias encontraram celulares, documentos falsos e 50 tubos de dinamite suficientes para explodir um quarteirão inteiro. Na época o foragido utilizava um carro blindado para circular com segurança por São Paulo.

Marcos da Cunha Lindoso, cumpria pena no sistema prisional do Acre, mas no dia 4 de maio de 2016 foi resgatado por criminosos quando participava como expositor de uma feira no Mercado Velho. O preso estava sob escolta de agentes penitenciários, que foram rendidos por criminosos.

No ano passado o preso foi condenado a 13 anos de prisão por integrar organização criminosa.

Fonte: Acrenews