Apoiadores de Lula e Bolsonaro farão atos em São Paulo domingo, 1º de maio

São Paulo estará dividida no domingo, 1º de maio, entre os apoiadores daqueles que devem ser protagonistas das eleições deste ano. Apoiadores dos pré-candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) organizam eventos em apoio aos dois no Dia do Trabalho. Eles vão se concentrar a menos de três quilômetros de distância, na mais populosa cidade do país.

Os bolsonaristas estarão na Avenida Paulista, a mais famosa da metrópole, onde carros de som devem animar o público e ficar à disposição para discursos das lideranças. Já os petistas estarão na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, onde movimentos sociais, centrais sindicais e artistas participarão de um ato em defesa dos direitos trabalhistas.

O presidente Bolsonaro ainda não confirmou presença no ato da Paulista. Diferentemente do que fez em outras ocasiões, também não tem convocando a militância por meio das suas redes sociais Seus filhos também mantêm silêncio sobre as manifestações, que estão sendo organizadas por apoiadores do pai para acontecer em outras cidades do país.

A manifestação bolsonarista em São Paulo está marcada para começar às 14h, em frente ao Masp. Ela é convocada principalmente pelo movimento Nas Ruas, por meio das redes sociais e em grupos de WhatsApp. Entre os parlamentares da base de apoio do presidente, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), pré-candidata à reeleição, é a principal entusiasta.

Já a presença do ex-presidente Lula na Praça Charles Miller é dada como certa. Com isso, os organizadores querem transformar o ato do Dia do Trabalho em ato político, com tom de campanha. A Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Força Sindical, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) estão à frente da organização.

Com o lema “Emprego, Direitos, Democracia e Vida”, o evento está marcado para começar às 10h. Além dos discursos de sindicalistas e de políticos, como Lula, haverá shows de cantores nacionais, como a ícone da axé-music Daniela Mercury, a sambista Leci Brandão e nomes do rap e do hip-hop, a exemplo de Francisco el Hombre, Dexter e KL Jay.