Apesar de boatos, Maiara não pode estar grávida de Fernando; descubra o motivo

O casal ioiô Maiara e Fernando Zor estão juntos mais uma vez e agora parece que é pra valer. Será?

Os fãs, eufóricos com o retorno do casal, já até começaram a especular que a cantora estaria grávida e esse seria o motivo da retomada do relacionamento.

Porém, o casal não pode estar esperando um bebê por causa de uma cirurgia feita por Fernando.

Segundo o próprio cantor sertanejo declarou em uma live há algum tempo, ele fez uma vasectomia, cirurgia para homens que não querem mais ter filhos.

Após o procedimento, ele fica impossibilitado de engravidar sua parceira. Por isso, os boatos de que o casal estaria esperando um bebê não podem ser reais.

BEIJÃO

No último domingo (17), o cantor Fernando Zor surpreendeu a cantora Maiara com uma demonstração de carinho em público durante um show em São Paulo.

Pela primeira vez desde que reataram o relacionamento, o sertanejo foi até à irmã de Maraísa e deu um beijão na frente de todo mundo.

A atitude comprova o que os rumores apontavam: agora que estão juntos, eles pretendem seguir um relacionamento fora dos holofotes.

Fonte: Contigo