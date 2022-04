Apaixonado por bebidas artesanais, cervejeiro cria “vinho de açaí”no Acre

Ao tentar fermentar o açaí com o mel, cervejeiro conseguiu como resultado um produto semelhante ao vinho tinto de uva, mas com a intensidade e sabor do açaí.

Analista de sistemas Marcos Júnior, é apaixonado por bebidas artesanais e passou a experimentar novos sabores. O amor por este tipo de bebida começou em 2015, quando ele conheceu cervejarias no sudoeste e centro-oeste do Brasil, a partir daí surgiu a vontade de fabricar suas próprias bebidas.

“Era difícil encontrar esse produto por aqui e não tinha a popularidade local que hoje possui. Iniciei em 2015 os estudos sobre a produção de cerveja artesanal em casa, passando, então, a produzir vários estilos de cerveja, fazendo testes com frutas em fruit beers (cerveja de frutas) etc. Durante o isolamento ocorrido devido à pandemia, tive mais tempo para testar outras bebidas, como o hidromel.” Relata.

O aroma, a intensidade e o sabor incomparáveis do açaí fizeram com que o analista de sistemas e cervejeiro Marcos Júnior criasse uma bebida intimista e saborosa: o vinho de açaí. Júnior, diz que o produto é 100% artesanal e que não é comercializado, que ele faz apenas para degustação e apreciação.

“Após oferecer o vinho de açaí a amigos e familiares, vi que o produto agradou, então, fui melhorando o processo e fazendo ajustes que estão deixando a bebida com uma boa qualidade“.



Vinho de açaí passa por processo de fermentação para poder ser consumido — Foto: Arquivo pessoal

Fermentado de açaí

O Brasil se posiciona como o maior produtor, exportador e consumidor de açaí (Euterpe oleracea). O açaí é rico em lipídeos essenciais e de boa qualidade nutricional, e em certos minerais como o cálcio e o potássio, que podem contribuir para garantir o crescimento e bom funcionamento do corpo humano em geral, uma vez que esses nutrientes participam de varias reações metabólicas importantes no organismo, o que faz com que o interesse por este fruto no mercado nacional venha aumentando cada vez mais. Segundo o Decreto nº 6871, de 04 de Junho de 2009, os fermentados de frutas são as bebidas com graduação alcoólica de 4 a 14 % em volume, a 20 ºC, obtidas da fermentação do mosto de fruta sã, fresca e madura, sendo denominados “fermentado de …”, acrescido do nome da fruta utilizada.

O cervejeiro explica que o processo de vinificação do açaí é semelhante, mas não igual ao da uva. “Entre o início da fermentação e o engarrafamento, o tempo médio, eu diria, é de pelos menos 40 dias, mas depende também de como o vinho evolui após a fermentação”.

O servidor público afirma que legalmente, para fins comerciais, o termo correto para descrever o produto que ele fabrica é “fermentado de açaí”. “Como o meu produto é artesanal e 100% caseiro, entendo não ser proibido denominá-lo como vinho de açaí“. Afirma.



Cervejeiro degusta o vinho de açaí com familiares e amigos e produção é 100% artesanal — Foto: Arquivo pessoal

Fonte: Juruá Online