Ao ouvir grito de “mito”, Ciro xinga bolsonaristas: “Roubou tua mãe ou comeu ela?”

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, trocou xingamentos com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta (28). As falas foram proferidas durante a sua passagem pela Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Em vídeos divulgados por bolsonaristas nas redes sociais é possível ouvir os gritos de “Mito”, usado por apoiadores para se referirem ao chefe do Executivo, e “Bolsonaro” enquanto Ciro Gomes se desloca por um dos espaços do evento. Na sequência, Ciro, que é opositor do presidente, questiona: “Mito? Roubou tua mãe ou come* ela?”.

Em nota de esclarecimento divulgada no Twitter o pedetista declarou que foi insultado e agredido.